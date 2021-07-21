Erdoğan: "Kıbrıs Türk Devletinin geniş tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programında konuştu. Erdoğan, "Kıbrıs Türk Devleti'nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye henüz yeni varyantların pençesine düşmüş değil. Ek tedbirlere gerek kalmadan atlatacağız. Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir.

Aşılamayı yaygınlaştırarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum.

KIBRIS TÜRKLERİNİN TEK TALEBİ!

Artık Kıbrıs Türklerinin tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Kısır döngüyü sürdürmek için nedenimiz kalmamıştır. Artık bizim için Kuzey ve Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır.

KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Dün ve önceki gün arife gününden başlayıp bayram günü akşam saatlerine kadar Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

KIBRIS TÜRK DEVLETİ MESAJI

Kıbrıs Türk Devleti'nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz. Yakında bunun somut gelişmelerini görmeye başlayacağız. Ada'daki 2 günlük temaslarımız sırasında Kıbrıslı kardeşlerimizi bu konuda kararlı gördük.

Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır."