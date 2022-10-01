Erdoğan: "Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve halk vardır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Meclis'in kuruluşundan bugüne, bu yüce kurum çatısı altında ülkeye hizmet eden tüm milletvekillerine şükranlarını sundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD VE YUNANİSTAN’A TEPKİ

*”Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve halk vardır. KKTC’ye uygulanan mbargolara son verilmeli ve tanınma ve meşrutiyete dair verilen sözler tutulmalıdır. ABD’nin GKRY yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kabul etmiyoruz.

*Ege adalarını silahlandıran Yunanistan’ın teşvik edilmesi de müttefikle bağdaşmaz. Biz Yunanistan’ın kimler tarafından üzerimize salındığını gayet iyi biliyoruz. Oynanan oyunun farkındayız. Yunanistan yönetimine kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz.

*Dış politikadaki açılımımızı bazı çevreler eksen kayması olarak göstermeye çalışıyor. Bu kendi eksenini tahkim etmektir.

“HAİNLERİN SON ÇIRPINIŞLARI"

*Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Güvenlik güçlerimizle teröristlerin her an ensesindeyiz.

*Ülkemizi güçlendirmek, refahı artırmak için çabalarken küresel krizlerin ağır etkileriyle de mücadele ettik. İnsanların hayatına doğrudan dokunan ekonomi meselesi ayrı bir önemdedir. Ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Maç sürerken oyunun kurallarını bizim aleyhimize değiştirmeye çalışmasalardı buna bir müddet daha gerek duymayabilirdik. Küresel gelişmelerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirerek yönümüzü geleceğe çevirdik. Kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik.

*Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini daha da geliştireceğiz, eksiklerini tamamlayacağız.

"ENFLASYONUN ALTINDA EZİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

*Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı yeni ekonomi modeline göre güncelleyerek tutarlı bir yapı ortaya çıkardık. Türkiye ekonomi modelinin başarısında ve kabul görmesinde üretim ve istihdam gücünün çok büyük katkısı vardır. Ekonomi modelinin merkezinde insanımız vardır. Önceleri bizi şiddetle eleştiren çevrelerin bizimle aynı noktaya gelmelerini ibretle takip ediyoruz. Bizim farkımız pozisyonumuzu erken almış olmaktır. Yaşanan sıkıntıları asla görmezden gelmiyoruz. Ülkemizin döviz kurundaki dengesiz yükseliş ve enflasyondaki artıştan kaynaklı refah kaybını gayet iyi biliyoruz. Kur korumalı mevduatın da olduğu bir dizi önlemle paniğin önünü kesmiştik. Asgari ücreti, memur maaşlarını, emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranlarda artırdık. Temmuzdaki ilave düzenlemelerle artışı daha ileriye taşıdık. Yılbaşında tüm ücretlilerin durumunu kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

"AİLE YAPIMIZI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

*Milletimizin yapı taşı olan aile kurumumuzu ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkındayız. Bu sinsi faaliyetlere karşı, maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik attığımız adımları, önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz.

*TOKİ eliyle 81 şehrimizin tamamına yayılan toplam 1 milyon 170 bin konut ürettik, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Böylece bir deprem ülkesi olan ülkemizde, 12 milyon vatandaşımızı yeni ve güvenli konutlara kavuşturduk.

"TOGG'UN SERİ ÜRETİMİNE 29 EKİM'DE BAŞLIYORUZ"

*Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG’un Gemlik’teki fabrikasını 29 Ekim’de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizi, gençlerimizin enerjisini ve birikimini en üst düzeyde ülkemizin hizmetine sunacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz.

*Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi, Avrupa’nın ise 4. büyük ekonomisi haline geldi.

"SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN ÇABALAMAYI TERCİH ETTİK"

*Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşıyor. Ukrayna krizi ilk başladığında kimi çevrelerin yoğun baskılarına maruz kaldı. Biz politikalarımızı ülkemizin çıkarlarına göre belirledik. Her iki ülkeyle var olan yakın ilişkileri gözeterek ateşi harlamak yerine savaşı sonlandırmak için çabalamayı tercih ettik. Ülkemizin gayretleri neticesinde varılan tahıl koridoru mutabakatı, prestiji sarsılan BM'nin son yıllarda kaydettiği en büyük başarılardan biridir. Rusya ve Ukrayna arasındaki esir mübadelesindeki rolümüz nedeniyle takdirleri topladık."