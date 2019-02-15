Erdoğan: "Kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına izin vermeyeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Osmanlı'yı beylikten devlete taşıyan Bursa" sözleriyle başlayan Erdoğan, "Su sesiyle ezan sesinin, kuşların kanat sesiyle Uludağ'dan esen yelin sesinin birbirine karıştığı güzel Bursa, seni gönülden selamlıyorum Bursa." ifadesini kullandı.

Bursalılarla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Erdoğan, "Bu şehrin harcı ilimle, irfanla, göz nuruyla, alınteriyle, yürek coşkusuyla yoğrulmuştur. Bursa'nın çınarları sadece dibinde oturanlara değil ülkemize ve bölgemize de huzur verir. Niye? Çünkü Osmanlı bir çınardır, Bursa Osmanlı'dır, Osmanlı Bursa'dır. Coğrafyamızın dört bir yanından gelip, Bursa'da kök salan kardeşlerimizin her biri için bu topraklar ebedi yurttur. İşte bunun için Bursa şehirlerden bir şehir değil, adına nice şiirler yazılan, nice yazılar kaleme alınan, nice eserler verilen bir yerdir." diye konuştu.

Mitingde muhteşem bir katılım ve coşku olduğunu söyleyen ve vatandaşlara, "Bursa, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah, işte benim gönlümdeki Bursa budur. Ben bu Bursa'ya aşığım, tanıdım tanıyalı sevdim, aşık oldum." diye konuştu.

"Bunların bedelini ödeyecekler"

Bursa'ya 16 yılda 50 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler ama iyi ki yalan söylüyorlar biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir tane 1,5 milyon geldi, bir tane 1 milyon geldi. Şimdi parayı teslim aldıktan sonra gerçi Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve dün Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle bunu Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle... Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatıyla domates, patates, patlıcan, sivri biber bunların fiyatını karıştırıyorlar.

Biz bunları niye anlatıyoruz Hanımefendi? Anlatmamızın sebebi, anlıyorsunuz değil mi Hanımefendi derken, diyoruz ki bak bunlar oluyor ama öbür tarafta biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bu teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler, top, tank buralarda kullandığımız bombalar, F16'larda kullandığımız bombalar... Bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin mutluluğu için, huzuru için. Beyefendiler rahatsız oluyor, teröristler tabii bundan rahatsız olacak. Bunlar ahlaksız, işte bir tane terör örgütünün mensuplarından milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız, soracağız. Öyle yok, öyle 25 kuruşa simit yok, bunların bedelini ödeyecekler."

Bursalı vatandaşlara "Uludağ" müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ne diyoruz, 'Yatay mimari.' Orada bir tane dikey mimari var. Şimdi bu dikey mimariyi indiriyor muyuz? Bugün başladı. Niye? Söz verdik. Daha önce söz verdik ama yerine gelmedi ama şimdi o da yerine geldi. Niye? Bursa'ya bu tür kaçak köçek dikey mimari yakışmaz. Bursa'nın mimarisinde yatay mimari var. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Bazı yerlerde bu tür şeyler olmaz değil olabilir ama onun mimari inceliklerini dikkatle yerine getirmemiz lazım." diye konuştu.

Bursalılara bir müjde daha veren Erdoğan, şunları belirtti:

"Uludağ, daha ziyade kış turizmine hizmet veren ve yetki karmaşası sebebiyle hizmetlerin etkin götürülemediği bir bölgemiz. Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz.

Bir başka müjdemiz eski Tabakhaneler bölgesiyle ilgilidir. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bu bölgedeki mülkiyet sorunlarını nihayet çözdük. Şimdi burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Bu bölgede yapılacak termal tesislerin Bursa'ya yılda 1 milyar liralık katkıda bulunmasını bekliyoruz. Tüm bu müjdelerin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

"TEKNOSAB'ı kuruyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı çiftçilere son 16 yılda bir buçuk milyar tarımsal destek verdiklerini, Bursalı iş insanlarına ve girişimcilere de 42,5 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdiklerini kaydetti.

Bursa'da bir teknokent, 113 araştırma-geliştirme merkezi, 25 tasarım merkezi kurduklarını anlatan Erdoğan, buralarda 118 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını ifade etti.

Erdoğan, küresel ekonomilerde yeni bir sanayi devriminin temellerinin atıldığı bir dönemde, milli teknoloji hamlesine uygun şekilde Bursa'da Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB'ı kuracaklarını açıkladı.

Bursa'nın bilgi ve inovasyona dayalı üretimde rekabet gücünü artıracak TEKNOSAB ile bilim, teknoloji ve sanayinin el ele vererek çalışacağı bir altyapı oluşturacaklarına işaret eden Erdoğan, toplam 8 milyon 370 bin metrekare alanda kurulacak TEKNOSAB için bugüne kadar kamulaştırma ve altyapıya 2 milyar lira tutarında harcama yapıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 68 parselin bu yılın ikinci yarısında yatırımcılara teslim edileceği bu organize sanayi bölgesinden 150 bin kişilik istihdam gerçekleştirilmesini ve 40 milyar dolar ihracat yapılmasını hedeflediklerini bildirdi.

"Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın..."

Bir yandan 31 Mart seçimleri için hazırlanırken, diğer yandan ülkenin ve milletin beka meselesi olarak gördükleri konuları da yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, dün Rusya'nın Soçi kentinde "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin dördüncüsüne katıldığını anımsattı.

Erdoğan, Soçi'den tüm dünyaya mesajlar verdiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Ülke olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki yaptığımız her tercih geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki gelişmelerde ülkemizin haklarını, menfaatlerini sıkı bir şekilde korumadığımızda ileride karşımıza nasıl bir manzara çıkacağını çok iyi biliyoruz.

Diplomaside olduğu gibi ekonomide de sağlam durmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Bütün bunların yolu ülkemizin siyasi istikrarından geçiyor. Onun için çok çalışacağız. İşte bunun için 31 Mart seçimleri önemlidir."

"Tam bir Osmanlı tokatını sandıkta atın"

"Birileri ellerini ovuşturarak, belediye başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının bizim aleyhimize sonuçlanması için gayret sarf ediyor." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi CHP, yanında Kandil'in tayin ettiği, desteklediği HDP var. Benim vatansever, milliyetperver kardeşlerim acaba bu CHP ile el ele, kol kola olan bu Kandil'in desteklediği, bölücü terör örgütünün desteklediği HDP'ye oyunu nasıl verir? İYİ Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, diğer taraftan da bu hanımefendi bu CHP ile, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP ile acaba nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor.

Öbür taraftan Saadet Partisinin bunlarla el ele, kol kola, omuz omuza yürümesini siz anlayabiliyor musunuz? Ben, bütün bu partilere gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Eğer bu vatanı, milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP'ye de diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokatını sandıkta atın. Bunlar Gezi Olayları'nda sokakları karıştırarak aynı hesabı yapmışlardı ama tokadı yediler mi? Yediler. Bunlar FETÖ'nün, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle, hükümeti düşürmeye çalışırken de aynı beklenti içindeydiler. Bunlar PKK'nın çukur eylemleriyle birlik ve beraberliğimize saldırırken de beraberdiler. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. Bu tür oyunların amacı sebze meyve değil, doğrudan Türkiye ekonomisidir, Türkiye'dir." değerlendirmesinde bulundu.