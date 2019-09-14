Erdoğan: "KKTC haklarını alacak"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası hukukun Ada’da da çıkan herhangi bir ürünün Kuzey ve Güney arasında nüfusa oranla eşit oranda paylaşılmasını emrettiğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde Reuters Haber Ajansına verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akdeniz’deki sondaj çalışması ve Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin soru üzerine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’ın haklarını alacağını vurguladı.

Kıbrıs adası olarak ele alındığı zaman Ada’da Kuzey-Güney Kıbrıs ve üç garantör ülke olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye Yunanistan ve İngiltere’nin yanında Avrupa Birliği’nin de misafir garantör ülke olarak göründüğünü kaydetti.

Birçok mevcut liderlerin kendisinin katıldığı süreçlere katılmadığını dikkat çeken Erdoğan, konuşmasında bu süreçler hakkında bilgi verdi. Ada’da yapılan referanduma da değinen Erdoğan, Kuzey Kıbrıs tarafının yüzde 65 evetine karşılık Güney Kıbrıs’ın yüzde 75 hayır dediğini anımsatarak “ Hayır dediği halde Güney Kıbrıs’ı Avrupa Birliğine aldılar, ama Kuzey Kıbrıs’a almadılar” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2019, 12:01