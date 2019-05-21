Erdoğan: "KKTC'nin gözlemci üye olması konusunda destek bekliyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliğine atanan Amreyev'i kabulünde, "Türk Konseyi'nin İstanbul'da kalmasını ve mevcut yapısını korumasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Kırgızistan'da düzenlenen 6. Türk Konseyi Zirvesi'nde aldıkları kararla Türk Konseyi Genel Sekreterliği'ne ataması gerçekleştirilen Bağdad Amreyev'e başarılar diledi.

Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin her daim öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türk Konseyi'nin diğer ülke ve uluslararası örgütlerle iş birliğini güçlendirmesine önem atfettiklerini dile getirdi.

Bu amaçla İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci statüsü elde edilmesi çalışmalarını desteklediklerini belirten Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Konseyi’ne gözlemci üye olması konusunda destek beklediklerini ifade etti.