Erdoğan: "KKTC’ye yönelik desteklerimiz bakidir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lefkoşa’da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle 20 temmuz coşkusunu paylaştık” ifadelerini kullanarak, Ercan Havalima’nın açılışının da idrak ediliğini belirtti.

Erdoğan, “Ercan Havalimanı Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Biz adanın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadık. Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu samimiyetimizi hep gösterdik yine gösteririz. Ancak karşımızdakiler sahadaki durumu fark etmelidir. KKTC’ye yönelik desteklerimiz bakidir.”