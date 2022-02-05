Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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