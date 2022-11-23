Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez'i resmi törenle karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bermudez'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Bermudez, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.