Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs’tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, "İnşallah 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs’tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim." dedi.

"Kuzey Kıbrıs’tan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz." ifadesini kullanan Erdoğan, "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA’larımızın ve İHA’larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın." dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 21:09