ERDOĞAN, MERKEL İLE ÇALIŞMA KAHVALTISINDA GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’ya yaptığı 3 günlük "devlet ziyaretinin" son gününde Başbakanlıkta Merkel ile çalışma kahvaltısında görüşme gerçekleştirdi.



Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.



Erdoğan ve Merkel dün de bir araya gelmiş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.