Erdoğan: Miçotakis'in söylemleri bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir

Recep Tayyip Erdoğan, The Economist dergisine ilişkin, "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur." dedi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim takvimine ilişkin, "Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist dergisine yönelik soruya ise, "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur." yanıtını verdi.

Yunanistan'ın son dönemdeki adımlarına yönelik değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaları silahlandırmak suretiyle gerek Lozan gerek diğer anlaşmalarla ilgili olarak bunlara ters adımlar atmaktadırlar. Miçotakis'in bu söylemleri, özellikle bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir." dedi.