Erdoğan: "Mutabakatlara rağmen teröristler bölgeden çıkmış değil"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Rusya ile varılan mutabakatlara rağmen teröristlerin o bölgelerden halen çıkmadığını açıkladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında, resmi ziyaret gerçekleştireceği Macaristan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantı için Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın davetine icabetle Budapeşte'ye hareket edeceğini belirten Erdoğan, kendisine bakanlar, milletvekilleri, ilgili bürokratlar ve basın mensuplarının da eşlik edeceğini aktardı.

Budapeşte'de önce Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile bir görüşme gerçekleştireceğini daha sonra Başbakan Victor Orban'la konsey toplantısına başkanlık edeceklerini belirten Erdoğan, "Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. Kısa bir süre önce zaten Bakü'de bir araya gelmiştik ve Bakü'deki bir araya gelişimizden sonra bu ikinci bir araya gelişimiz, kısa süre içerisinde olacak. Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik iş birliğinin ilerletilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendireceğiz. Bölgesel ve uluslararası konularda güncel gelişmelere dair görüş alışverişinde de bu vesile ile bulunma fırsatını yakalayacağız." diye konuştu.

Macaristan ile başta NATO ve Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası örgütler bünyesinde yakın iş birliği bulunduğunu anlatan Erdoğan, Macaristan'ın aynı zamanda Türk Konseyi'nin gözlemci üyesi konumunda olduğunu söyledi.

"10 anlaşma imzalanacak"

Konsey toplantısında uluslararası platformlardaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duracaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Temaslarımız çerçevesinde, Macaristan ile kara yolu taşımacılığı, kültür eğitim, sosyal hizmetler ve uzay alanlarında iş birliği ile dışişleri bakanlıkları ve Devlet Arşivleri arasında iş birliğini öngören 10 anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmalar, ilişkilerin kapsam ve çeşitliliğini yansıtan adeta birer ayna niteliğinde olacak. Başbakan Sayın Orban ile Türk ve Macar iş adamlarını bir araya getirecek bir yuvarlak masa toplantısına da başkanlık edeceğiz. Böylece hem ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ne dair fikir teatisinde bulunacak hem de iş adamlarımızın bu konudaki düşüncelerini dinleme fırsatını elde edeceğiz."

Erdoğan, Macaristan ile ortak tarih mirası olan eserlerin, TİKA ile Macaristan Milli Varlıklar İdaresi'nin iş birliğinde restore edildiğini aktararak, geçen yıl restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nin açılışını Başbakan Orban ile yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, bugünkü ziyareti sırasında da Türkiye Okçular Vakfı ile Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini Orban ile açacaklarına işaret etti.

"Kiralık katillere kol kanat gerenleri de unutmayacağız"

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturduğuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız yaklaşık bir aylık dönemde hem bizi sevindiren, gururlandıran hem de üzüntüye sevk eden pek çok hadise yaşadık. Harekatın ilk anlarından itibaren Türkiye ile güçlü bir dayanışma sergileyen tüm dost devletlere buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tıpkı 15 Temmuz ihaneti sonrasında verilen destekler gibi bu süreçte de ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri tabii ki hayırla şükranla yad edeceğiz. Aynı şekilde Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri de unutmayacağız. Tarihte bunları bu şekilde kayda geçecektir. Ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık kirli planları, sadece 8-9 günde paramparça etmiştir."