Erdoğan: Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adliye Sarayı yanındaki miting alanında Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Marmaris ziyaretleri dışında epeydir Muğla'yla hasret gideremediklerini belirten Erdoğan, Muğlalılara "Sizleri özlemişiz." diye seslendi.

Bugün hem özlem gidermeye hem de şehre kazandırdıkları eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını yapmaya geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Karşımda muhteşem bir katılım görüyorum. Bugün Muğla bir başka." dedi.

Eser ve hizmet siyasetlerinin en güzel örneklerini Muğla'da görmenin mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, "Muğla'nın her karış toprağında izimiz var, emeğimiz var. Hamdolsun Muğla'mız da tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle bu emeklerimizi üretime, istihdama, kazanca dönüştürme konusunda çok başarılı." değerlendirmesini yaptı.

Geride kalan 20 yılda ülkenin altyapısından üstyapısına kadar tüm eksiklerini gidermiş, Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamlamış olarak milletin huzurunda olduklarını ifade eden Erdoğan, dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi düzeninde, Türkiye'yi hak ettiği seviyeye çıkarmanın ilk adımını attıklarını gördüğünü söyledi.

"Bizim baktığımız tek yer milletimizdir"

Şimdi daha büyük hedeflerle, daha büyük bir öz güven ve güçle yönlerini geleceğe dönmüş durumda olduklarını belirten Erdoğan, "Bundan 12 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda zihinlerini geri kalmışlık ve faşizm kapanına hapsetmiş birileri, kendi akıllarınca bizi küçümsemiş, alaya almışlardı. Hep yaptıkları gibi 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için başlattığımız her programa, her projeye, yatırıma ne diyorlardı? 'Yapamazsınız.' diyorlardı. Böyle engellemeye çalıştılar ve bu onlar için hezeyandı ama bunu dün gibi hatırlıyoruz." diye konuştu.

Yatırımlara karşı çıkanlara kulak asmadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii biz AK Gençlik'le, AK kadrolarla bunlara yüz vermedik. Hiç kulak asmadık. Bizim baktığımız tek yer milletimizdir, milletimizin özlemleridir, milletimizin talepleridir, milletimizin ihtiyaçlarıdır. Hamdolsun her seçimde bize en güçlü şekilde destek veren milletimiz sayesinde sadece ülkemizi eşi benzeri görülmemiş eser ve hizmetlere kavuşturmakla kalmadık aynı zamanda terör örgütlerinden darbecilere, küresel vesayetçilerden ekonomik tetikçilere kadar istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlerin tamamının da hakkından geldik. Kendi milletinden umudunu kesenlerin, ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek için sergiledikleri kepazeliklere rağmen Cumhuriyetimizin 100. yılına coşkuyla, gururla, heyecanla girdiğimiz bir döneme ulaştık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından buraya gelene kadar yol boyu tıklım tıklım olduğunu aktardı.

"Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı?"

Müstemleke zihniyetlilerin kepazeliklerinin bitip tükenmek bilmediğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı, böyle bir şey yapabilir misiniz? Altay tanklarının teslimini yaptık Bay Kemal. Bunlarla ordumuz çok daha güçlü. Ordumuz bunlarla o terör örgütlerini ne yaptı? İnlerine gömdü inlerine. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri de nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma, o teröristler öyle oralardan çıkamazlar. Ama bu şimdiden vadediyor. Yahu, Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu, 'onları çıkaracağım' diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez."

Millete güvendiğini ve millete inandığını vurgulayan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yolda böyle yürüyeceğiz. El ele yürüyeceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz. Hak ve özgürlük denilince biz milletimizle el ele olmayı anlarız, kan emicilere asla prim vermeyiz. Ama bu zihniyet önce Sakarya Arifiye'deki fabrikanın bu seviyeye gelmesini sağlayan yatırımlarımızı sabote etmek için yapmadığını bırakmadı. Her türlü yalan ve iftirayı kullanarak yürüttüğü bu ihanet kampanyasında başarılı olamayan bu habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi."

"Muğla seninle gurur duyuyor" sloganları üzerine Erdoğan, "Ben de sizinle gurur duyuyorum. Gönüllerde köprüler kuralım ve destanları beraber yazalım." karşılığını verdi.

"Bunu ben söylemiyorum anayasamız söylüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her gün sınırlarımızı taciz eden Yunanistan'a, elinde on binlerce masumun kanı olan PKK'ya, ülkemizin son dönemde gördüğü en büyük ihanet çetesi olan FETÖ'ye, egemenliğimizi hedef alan ülkelere, velhasıl Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına göstermediği, gösteremediği tepkiyi, ordumuzun komutanlarına fütursuzca sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? Kardeşlerim anayasamıza göre bu kardeşiniz, bu ordunun başkomutanıdır. Bunu ben söylemiyorum anayasamız söylüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin "Bir gece ansızın gelebiliriz." sloganları üzerine de "Aynen öyle, bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz." ifadesini kullandı.

"Herkes ayrı baş çekiyor, herkes ayrı hesap yapıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altılı masaya ilişkin, "Bir masa kurmuşlar, etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı baş çekiyor, herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar Anayasa'yı da hiç okumamışlar. Sen nasıl oluyor da daha seçilmemişsin ve seçilmediğin halde nasıl oluyor da 'hemen seçime gideriz' diyorsun?" dedi.

Muhalefetin, ülkenin ve milletin hangi menfaatini savunacağını ve hangi hedefini hayata geçirebileceğini soran Erdoğan, "Tabii biz bunların asıl karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Bunlar Arifiye'deki atıl fabrikanın, ülkenin savunma sanayiinin en önemli üretim tesislerinden biri olmasından rahatsızlar. Bunlar karasından havasına, denizinden siberine kadar savunma sanayiinin her alanında kendi tasarımını, kendi üretimini yapabilen Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. Bunlar, terörü sınırları içinde bitirmekle kalmayıp sınırları ötesinde de teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyorlar." dedi.

Muhalefetin, küresel krizler karşısında diz çöküp teslim olmak yerine krizleri fırsata dönüştüren Türkiye tablosunu içlerine sindiremediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü bunların tüm hayatları, vesayetçilerin ve darbecilerin yönetimini kendilerine altın tepside sunduğu ülke hayaliyle geçmiştir. Rahmetli Menderes'i idam sehpasına gönderip ülkenin başına böyle çullandılar. Rahmetli Demirel'i muhtıralarla yıpratıp ülkenin başına böyle çöreklendiler. Rahmetli Özal'ı binbir yalan ve iftirayla devreden çıkartıp ülkenin başına böyle musallat oldular. İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren bize de aynısını yapmak için çok uğraştılar. Ülkeye ve millete daha büyük hizmetler kazandırmak için harcamamız gereken vaktimizin ve enerjimizin bir kısmını, bunlarla mücadeleye ayırmak mecburiyetinde kaldık.

Partimizi kapatmaya teşebbüs etmekten sokakları karıştırmaya, terör örgütlerini cesaretlendirmekten darbecilere alkış tutmaya kadar her yolu denediler. Dışarıda ve içeride Türkiye'yi hedef alan kim varsa hepsinin yanında bunlar yer aldılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, işte ben şu anda karşımdaki bu muhteşem kalabalığın, az önce resmi rakamını sordum, dedim ne kadar? Resmi rakamı aldım, elhamdülillah 50 bine varan bir katılımla bugün buradayız. Bunlar bir tek kendi ülkelerinin, kendi insanlarının mücadelesine destek olmadılar. Şimdi de aynı kafayla, yeni oyunlar peşinde koşuyorlar."

"Bunlar Anayasa'yı da hiç okumamışlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masaya değinerek, "Bir masa kurmuşlar, etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı baş çekiyor, herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar Anayasa'yı da hiç okumamışlar. Sen nasıl oluyor da daha seçilmemişsin ve seçilmediğin halde nasıl oluyor da 'hemen seçime gideriz' diyorsun? Neyse, olanlar oldu. Bunların, 'Allah bir' dediğine inanın, başka hiçbir şeye inanmayın. Çünkü Allah bir." dedi.

"Masanın altında, üstünde sakladıkları, gözükmeyen ortakları ayrı telden çalıyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "Daha ortada fol yok, yumurta yok. Sizin deyiminizle şerlenmelerinden, şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Çünkü bunlar sadece zarar dostudur. Ülkenin ve milletin iyiliğini istedikleri tek bir örnek görülmemiştir. Ülkemize 20 yıldır kazandırdığımız her eser ve hizmeti, demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın tamamını nasıl bunlara rağmen yaptıysak inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonunu da aynı şekilde hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, "Bunun için şimdi Muğla'dan destek istiyoruz. Öyle bir ses verin ki altta Akdeniz'in, üstte Marmara'nın her karışından duyulsun. Muğla, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Muğla, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Muğla, dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Muğla, bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak 2023'te Cumhuriyetimizin yeni asrını karşılamaya hazır mıyız?" diye seslendi.

Alandakilerin hep bir ağızdan "Evet" karşılığını vermesinin ardından Erdoğan, "Rabbim sizlerden razı olsun." dedi.

"5 milyar 221 milyon lira yatırım bedeline sahip projeler"

Vatandaşlarla her buluşmalarının bir eser ve hizmet şöleni şeklinde gerçekleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün de Muğla'da çeşitli kurumlarımızca şehrimize kazandırılan 5 milyar 221 milyon lira yatırım bedeline sahip projeler ile ilçe belediyelerimizin 523 milyon liralık yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz. Eğitimde, anaokulundan liseye kadar çok sayıda yeni okulumuz ile aralarında deprem güçlendirme çalışmalarının da bulunduğu diğer yatırımlardan oluşan 17 projeyi resmen hizmete açıyoruz. Ziya Paşa ne diyor? 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.'

Üniversitemizin yeni fakülte ve yüksekokul binaları ile altyapı ve çevre düzenlemeleri çalışmalarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Menteşe'deki 2'şer bin kişi kapasiteli iki öğrenci yurdunun, Fethiye'deki 1350 kişilik öğrenci yurdunun, Bodrum Gençlik Merkezi ve Spor Salonu'nun, Dalaman Spor Salonu'nun, Marmaris Stadı'nın, Milas Spor Salonu'nun resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta, Bodrum'da 150 yataklı, Milas'ta 150 yataklı, Yatağan'da 100 yataklı devlet hastanelerimiz ile Ula Sağlık Merkezi'ni hizmete açıyoruz. Ulaştırmada, Muğla-Kale yolunun tamamlanan 6 kilometresi ve tünelinin, Bozburun-Datça yolunun tamamlanan kısımlarının, Milas tarihi Sarıçay Köprüsü restorasyonunun açılışlarını da bugün yapıyoruz."