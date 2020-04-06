Erdoğan: "Para ile maske satışı yasaktır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastanelere ilişkin, "Bunları 45 gün içerisinde bitireceğiz ve tamamıyla halkın hizmetine sunacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kesinlikle para ile maske satışının yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız." Şeklinde konuştu.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kabinenin 26. toplantısını az önce tamamladıklarını, bu toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili özellikle ekonomik gelişmeleri ve güvenlik konularını değerlendirdiklerini söyledi.

Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında gereken tedbirleri peyderpey aldıklarını aktaran Erdoğan, son olarak 30 büyükşehir ile Zonguldak iline araç giriş çıkışını belli istisnalar haricinde durdurduklarını hatırlattı.

Erdoğan, valiliklerin PTT ve e-devlet aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladığını ve devam edeceğini dile getiren Erdoğan, "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız. Ayrıca evlerinden dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın, 3 adım veya 2 metreden daha yakın mesafede bulunmamalarını istiyoruz. Özellikle sosyal mesafeye çok çok dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşiğin daha aşıldığını ifade ederek, "Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri hem gıda ve temizlik malzemeleri tedariki hem de kamu güvenliği bakımından hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık." diye konuştu.