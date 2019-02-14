Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Suriye’de güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Bu fikre Rusya’nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“PYD ve YPG Münbiç’ten ve Fırat’ın doğusundan temizlenmeden Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanamaz. İdlib’de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli. Erdoğan: “Anayasa Komitesi tıkanıklığının aşılması gerekiyor. BM’nin çekincelerini dikkate alarak komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz.”

Rusya Devlet Başkanı Putin ise “Türkiye ile birlikte Suriye’de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz. Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye’de önemli mesafe katettik.” dedi.

Erdoğan, Putin ile görüşmesi öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.