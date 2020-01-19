Erdoğan, Putin ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir." diyen Erdoğan, "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız." şeklinde konuştu.