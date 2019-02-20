Erdoğan: "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı'da düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, muhalefetin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri karşısında sergilediği tavrı eleştirdi.

Önceki gün bir CHP milletvekilinin, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili eleştirisini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki operasyonlarımızın durdurulması gerektiğini söylüyor. 'Bir kova bile petrol bulunmadığı' iddiasıyla Türkiye'yi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine son vermeye çağırıyor. Biz ilk günden itibaren bu tür çağrıları zaten Rumlardan işitiyorduk. Aynı şekilde Kıbrıs Türk'ünün haklarını gasbetmek isteyen diğer ülkeler de her fırsatta rahatsızlıklarını dile getiriyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır. Ülkemizin enerji güvenliğine dair milli bir meselede CHP'nin bu şekilde savrulması, böyle bir gafletin içine düşmesi gerçekten üzücüdür. Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkaracak bu tür stratejik hamlelerden bırakın rahatsızlık duymayı, herkesin, en başta da ana muhalefetin gurur duyması gerektiğine işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığından herkesin, en başta ana muhalefetin iftihar etmesi gerekir. Elbette biz, Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız, yolumuza devam edeceğiz.

Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek, inşallah milletimize hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz."