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Erdoğan: "Rusya heyeti İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye gelecek"

Erdoğan: "Rusya heyeti İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye gelecek"
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Suriye'deki olaylara ilişkin, "Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. İnkar etseler de bu tespit bizde. Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz." dedi.

Erdoğan, "Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye geleceğini bildiren Erdoğan, "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgını konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar bütün tedbirleri aldıklarını belirtti.

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