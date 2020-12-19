Erdoğan, Saner'e kutlama mesajı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Ersan Saner’e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) göreve başlayan yeni hükümet için tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Başbakanlığınızda oluşturulan yeni Hükümetin göreve başlaması vesilesiyle sizi Milletim ve şahsım adına tebrik ediyorum.

Yeni Hükümetin Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesinin en anlamlı eseri ve Ada üzerindeki vazgeçilmez haklarının teminatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır.

Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesi öncelikli hedeflerimizdendir.

Türkiye Cumhuriyeti, fikir ve gönül birliği içinde olduğu Kıbrıs Türk halkının her daim yanında olmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da güçlenerek yoluna devam etmesi için her türlü desteği sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020, 20:25