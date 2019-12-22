Erdoğan: "Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2022'den itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. 2027 yılında, 6 denizaltımızın tamamı da Deniz Kuvvetlerimizin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor."

Türk milletine uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde tarihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları ve başarılarının unutturulmak istendiğini söyleyen Erdoğan, "Sanki bu millet ve bu devlet gökten zembille inmişçesine geçmişiyle ilişkisi kesik bir tarih anlayışı yerleştirilmeyi çalışılmıştır." diye konuştu.

"Bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği politikaya ilişkin Erdoğan, şunları aktardı:

"Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir. Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar."

Libya ile yapılan mutabakat muhtırasının hukukla çelişen yönü bulunmadığını belirten Erdoğan, "Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim durduk yerde kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasbetmek gibi bir niyetimiz yoktur."

"Türkiye attığı adımlardan kesinlikle geri dönmeyecektir"

Hiç kimsenin Türkiye'yi dışlama, kıyılarına hapsetme, ekonomik çıkarlarını gasbetme niyetiyle Türkiye'nin karşısına gelmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir."

Türkiye'nin Libya'da işi olmadığını söyleyenlere seslenen Erdoğan, "Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?" dedi.

Libya'ya asker gönderme konusuna ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz."