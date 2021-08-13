Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı illerde etkisini gösteren selle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.
AK Parti 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi
Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin de "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız." bilgisini paylaştı.