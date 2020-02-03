Erdoğan: "Türkiye cevabını misliyle verdi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı" dolayısıyla Ukrayna'ya hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, konuşmasına İdlib'deki saldırıyla başladı.

Yeni bir harekat olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT'in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor."

Erdoğan, "Bu hadisenin ardından bir diplomatik girişim olacak mı? Rusya'yla bir görüşmeniz oldu mu veya görüşme planlanıyor mu?" sorularını, şöyle yanıtladı:

"Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımız olsun MİT Başkanımız olsun Savunma Bakanımız olsun muhataplarıyla görüşme kanallarını şu anda aralıyorlar. Dışişleri Bakanımız zaten dün veya evvelsi gün bir görüşme yapmıştı. Ama bu arada çok daha önemlisi, bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak, tabii ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle burada artık işin ciddiyetini kendilerine özellikle ifade edeceğim. Ancak arazide gerek Rus gerekse bizim generallerimiz var. Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar ve yaptılar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdürüyoruz."

"Türkiye cevabını misliyle verdi"

"Bugün Suriye Rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Aynı saldırıda biri ağır 9 askerimiz de yaralandı." diyen Erdoğan, yaralıların tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü anlattı.

Türkiye'nin daha önceki saldırılar gibi bu saldırının da cevabını misliyle verdiğini ve vermeye de devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle, gerekse havadan F-16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Bir kez daha şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."