Erdoğan: Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının bu gurur gününde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, akademik yılı başarıyla tamamlayanları tebrik etti.

Erdoğan, bugün 690 erkek, 82 kadın, 19 misafir olmak üzere toplam 791 subay ile 2 bin 700 erkek, 319 kadın astsubay öğrenciyi mezun etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, böylece farklı branş, uyruk ve rütbelerde toplam 3 bin 810 öğrencinin akademiden mezun edildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 3 bin 112 subay, 22 bin 835 astsubayımız Jandarmaya, 351 subay, 960 astsubayımız ise Sahil Güvenlik teşkilatımıza katıldı. Aynı şekilde dost ve müttefik ülkelerden 44 uluslararası öğrencimiz akademideki eğitimlerini bitirerek ülkelerine döndü." bilgilerini paylaştı.

Bugün bu sayıya yeni neferler, yeni genç yürekler eklendiğini belirten Erdoğan, yeni mezunların katılımıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının daha da güçleneceğini söyledi.

Erdoğan, 253 şehit verilen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumları yeniden yapılandırdıklarını anımsatarak, eğitim süreçlerinden insan kaynağı teminine, atamalardan müfredata kadar geniş bir yelpazede önemli değişikliklere gittiklerini belirtti.

Bunun olumlu neticelerinin pek çok alanda görüldüğünü dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer kurumlarımız gibi Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizin de yeni bir ruha kavuştuğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Gerek hizmet standardı gerek devletimize sadakat gerekse hukuk ve demokrasiye bağlılık noktasında geçmişle kıyas dahi edilemeyecek seviyeye ulaştık. Kolluk kuvvetlerimiz kendi görev sahaları içinde başarılı çalışmalara imza atmaya başladı. Terörle mücadele başta olmak üzere asayiş ve emniyet hizmetlerinde daha tesirli sonuçlar alıyoruz. Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına ve Suriye'deki elebaşlarına nefes aldırmıyoruz."

"Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyelerine indi"

Yalan ve propaganda ile kandırılıp dağa kaçırılan gençlerin sayısının günden güne azaldığını belirten Erdoğan, "Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Diyarbakır annelerinin 1450 gündür süren cesur direnişi, bölücü örgütün gerçek yüzünün görülmesini sağladı. Bugüne kadar 45 kişi bölücü terör örgütünden kaçarak tekrar aileleriyle kucaklaştı. Geride bıraktığımız 2,5 aylık süreçte 32 terörist ikna yoluyla teslim oldu." dedi.

Bu sayıların ilerleyen günlerde daha da artacağına inandığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye, eninde sonunda terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Ne DEAŞ'la mücadele kılıfı altında verilen tırlar dolusu silahlar ne de ağababalarından gördüğü destekler teröristleri bekleyen acı akıbetin önüne geçemeyecektir. Buradan bir kez daha ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur."