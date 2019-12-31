Erdoğan: "Türkiye'yi Akdeniz'den tamamen dışlama projeleri akamete uğramıştır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Akdeniz'den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Konut projelerini her yıl 100'er binlik serilerle devam ettirmeyi planlıyoruz"

Erdoğan, "Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Otomobili hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır." diye konuştu.

"Kanal İstanbul projesini mutlaka neticeye ulaştıracağız"

Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "İnşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, fedakarlıkların, emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır." ifadelerini kullandı.