Erdoğan: "Yaptığımız anlaşmalarla oyunu bozduk"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu.

Türkiye'yi terör örgütleri aracılığıyla içeriden çökertme çabalarını boşa çıkardıklarını belirten Erdoğan, bugün hala Gezi olaylarına "halk hareketi", 17-25 darbe girişimine "hukuku uygulama çabası", çukur eylemlerine "sıradan asayiş olayı", 15 Temmuz darbe girişimine "tiyatro" diyenlerin çıkabildiğine dikkati çekti.

"Bunlar ya olup bitenlerden hiçbir ders çıkarmamış olanlardır ya da zaten projenin bir parçasıdır." diyen Erdoğan, Türkiye'nin daha sonra bir terör koridoru ile güney sınırlarını kuşatma girişimiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Erdoğan, gerçekleştirilen ve başarıyla sonuçlandırılan harekatlarla bu terör koridorunu da paramparça ettiklerini kaydederek, "Akdeniz'de ülkemizi kendi sahillerine hapsetmeye yönelik bir senaryoyu hayata geçirmeye çalıştılar. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ardından da Libya ile yaptığımız anlaşmalarla bu oyunu da bozduk." dedi.

Türkiye'nin ve milletin daha önceki mücadelelerine kulp takanların şimdi de Akdeniz'deki hamleleri itibarsız hale getirmenin gayreti içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türk askerinin çöllere gönderilmesinden, ülkemizin bataklığa saplanmasından söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş, kendi gönülleri bataklık haline dönüşmüştür. Gölcük'te de söyledim, Gazi Mustafa Kemal'in Libya Trablusgarp'ta ne işi vardı dedim. Niye? Çünkü oraya Türk'ün gitmesi gerekiyordu da Gazi Mustafa Kemal onun için askerimizi aldı ve Trablusgarp'a çıktı ve orada yaralandı da. Hani sürekli söylenir ya 'Gazi Mustafa Kemal'in şehla olan gözü'... O, yaradılıştan değildi, şarapnel parçasının gözüne sıçramasındandı. Bunlardan bihaber olanlar kurusıkı atıyorlar. Şu anda bizler de ecdadımızın da oralarda tarih yazdığı bu yerlerde sadece adaletsizliği, zulmü gidermek için varız ve davet üzere oradayız. Davetsiz yere biz icabet etmeyiz. Türkiye, Irak'ta da Suriye'de de Akdeniz'de de kendi hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha ötesinde başladığı gerçeğini anlayamayan kifayetsiz muhterislere en güzel cevabı milletimiz verecektir."