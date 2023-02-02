Erdoğan, Yunanistan’ın Türkiye’nin güvenliğine yönelik eylemlerine karşı gerek hukuki olarak gerek sahada cevap vermeyi sürdüreceklerini söyledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Yunanistan) Ülkemizin güvenliğine yönelik eylemlere karşı elimiz kolumuz bağlı oturmamız mümkün değil. Bunlara gerek hukuki olarak gerek sahada cevap vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye ve Yunanistan'ın son zamanlardaki ilişkilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumun izahı da kabulü de mümkün değil. Yunanistan'ın bu tutumu ve asılsız propagandaları iyi komşuluk ilişkilerine de müttefikliğe de aykırı. Yunanistan'ın esas rahatsızlığı Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde yükselen profilidir. Yunanistan'ın hukuk dışı adımlarına karşı verdiğimiz yanıtlar karşısında çaresiz kalan Yunan tarafı akıl dışı iddialara sığınıyor." diye konuştu.

- "Kıyılarımıza yakın adaları uluslararası anlaşmalar hilafına silahlandırmaya devam ediyor"

Yunanistan'ın hava ihlali iddialarının temelsiz olduğunu ifade eden Erdoğan, "Asıl Yunanistan hava sahamızı ihlalleri, uçaklarımızı tacizleri, balıkçılarımızı tacizleriyle tansiyonu yükseltiyor. Bu hasmane eylemleri hava kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimiz elbette yanıtsız bırakmıyor, bırakmayacaktır. Kıyılarımıza ve büyük yerleşim merkezlerimize çok yakın adaları uluslararası anlaşmalar hilafına silahlandırmaya devam ediyor. Tabii sonra Tayfun deyince panikliyorlar. Yani biz kendimize göre hazırlıklarımızı yapmayacak mıyız?" dedi.

Erdoğan, Tayfun füzesinin menzilinin 560 kilometreden 1000 kilometreye çıkarılması talimatı verdiğini dile getirerek, "Sen de yap, senin de olsun. Bizim atığımız adım bu, bundan niye rahatsız oluyorlar? Ülkemizin güvenliğine yönelik eylemlere karşı elimiz kolumuz bağlı oturmamız mümkün değil. Bunlara gerek hukuki olarak gerek sahada cevap vermeyi sürdüreceğiz. İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız ve hepsinden öte Kızılelmamız, bunlar önemli. İnşallah Gökbey geliyor. Tüm bunlarla beraber Silahlı Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevkiyatı konusu

ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevkiyatı yapmasına ilişkin soruya Erdoğan, Rusya ve Ukrayna liderleriyle ihtiyaç anında sık sık görüştüklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in de görüşmelerde arzulu olduğunu bildiren Erdoğan, "lider diplomasisi" diye adlandırdığı bu görüşmeleri tereddütsüz yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Zaten bunu yapamazsak bizim netice almamız mümkün değil. Bu görüşmeleri yapmak suretiyle netice alıyoruz. Kişisel ilişkilerin diplomaside ne kadar önemli olduğunu bu süreçte tüm dünya görmüş olmalı. Her görüşmemizde çözüme kavuşturduğumuz konular mutlaka oluyor. İnisiyatif alma konusunda hiçbir Avrupa ülkesi bizim kadar cesur olamadı. Hatta bazıları aksini savundular. Tabii cesaret de tek başına yeterli değil, bir de taraflar nazarında, uluslararası kurumlar nazarında bir itibarınızın olması lazım." diye konuştu.

- "Kalıcı barış için arabuluculuk görevini üstlenmeye her zaman hazırız"

Tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliği ve insani yardımlar konusunda hep çözümün parçası olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kalıcı barış için Türkiye olarak kolaylaştırıcı ve arabuluculuk görevini üstlenmeye her zaman hazırız. Avrupa'dan ve dünyadan da barış ve müzakere çağrılarına destek bekliyoruz. Ateşkesin ilanı ve adil çözüm vizyonuyla müzakerelerin desteklenmesi gerekiyor. Barışa dair umutlarımı her zaman canlı tutuyorum. Bu umudumu kaybetmiş olsaydım tahıl koridoru açılmazdı, esir değişimi yaşanmazdı. Gerek Amerika'nın gerek Almanya'nın tanklar, vesaireler bunların Ukrayna'ya gönderilmesi olayı bir çözüm müdür? Bu zamana vabeste bir durumdur. Tankların gönderilmesi bir çözüm unsurudur diyemem. Bunların hepsi riskli ve biraz da silah baronlarının işine yarıyor."