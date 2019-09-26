Erdoğan: "Yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları açıkladı:

"8 yaralanma olayı söz konusu. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık."

Erdoğan, "Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da AFAD'ın onbinlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanı söz konusudur. Bunlar AFAD'ın sitesinden sürekli yayınlanmaktadır." diye konuştu.