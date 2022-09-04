Erdoğan’dan Yunanistan’a: “İleri gidersen bunun bedeli ağır olur”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." dedi.

Erdoğan, dün, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, milli mücadele zafere ulaşıp Cumhuriyet kurulduğunda orduyu güçlendirmek için savaş uçağı ihtiyacının ortaya çıktığını anlattı.

Bunun için şehirlerin kendi içlerinde kampanya düzenleyip, orduya isimlerini taşıyacak birer uçak almaya çalıştığını anımsatan Erdoğan, "Bu çerçevede bağışta bulunması için Nuri Demirağ'a da gidiliyor. Nuri Demirağ, kendisinden bağış isteyenlere, 'madem milletimiz tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bunu başkalarının lütfuna bırakamayız. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim.' diyor. Nuri Demirağ'ın sahip olduğu vizyon o dönemin yöneticilerinde olmadığı için maalesef bu teşebbüs acı bir şekilde sonuçlanıyor. İşte Hürkuş'un ilk örneği olduğu kendi uçağımızı yapmak için 70 yıl beklemek zorunda kaldık. Bir daha böyle durumlara düşmemek için en büyük güvencemiz ve umudumuz TEKNOFEST kuşağıdır, Ne Z kuşağı ne Y kuşağı TEKNOFEST kuşağı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, birilerinin "bütün bunlar eskiden niye yapılmamış da bugün gündeme geliyor" diye soracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu soruyu aslında eski Türkiye'nin aktörlerine, eski Türkiye vaadiyle yeniden ülkenin yönetimine talip olanlara yöneltmek lazım. Gerçekten de Türkiye, tüm bu teknolojik atılımları hadi daha öncesini bir kenara bıraktım, son 60-70 yılda niye yapmadı acaba? Ülkemizin bu dönemine baktığımızda cevap kendiliğinden ortaya çıkıyor. Gençlerimizi kimi zaman sağcı-solcu diyerek, kimi zaman Sünni-Alevi diyerek, kimi zaman Türk-Kürt diyerek, kimi zaman şucu-bucu diyerek birbirlerine kırdırtanların böyle bir derdi olması mümkün mü? Bugün hala aynı kirli oyunların tahrikini yapanların aynı sinsi tuzakları önümüze döşeyenlerin böyle bir gündemi olması mümkün mü?"

Erdoğan, Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." dizelerini hatırlatarak, "İşte Akıncı, işte Kızılelma." dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022, 10:12