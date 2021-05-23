Erkan Yıldırım, 2016 dan beri adaya hiç gelmedi

Turizm dünyasının önde gelen gruplarından Kaya Holding’in Onursal Başkanı Burhanettin Kaya’nın küçük oğlu Kaya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya’ın düğünü için 2016 Yılının Nisan Ayında Erkan Yıldırım KKTC’ye geldi.

Yıldırım’ın o tarihten sonra Ada’ya bir daha ayak basmadı. Sedat Peker’in videolarında adı geçen Erkan Yıldırım’ın KKTC’de de her hangi bir bağı bulunmamaktadır.

İş adamı Halil Falyalı’da Sedat Peker’in sabah saatlerinde yayınladığı videoda kendisi hakkında söylediği iddialar hakkında açıklama yaptı. Türkiye’de YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir’in programına katılarak “Bu yapılan iddialarla ilgili hiçbir ilgi ve alakamız yoktur. Hayatımda ne Binali beyi ne de oğlunu görmedim, ne de yan yana geldik. Telefon sinyallerine bakabilirler diyorlar ya, tüm sinyallere bakabilirler. Videoda bahsi geçen insanların hiç birini tanımıyorum. 3 kilometre yakınlarına bile yaklaşmadım” cevabını verdi.