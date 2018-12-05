Eş Genel Başkan Pervin Buldan dahil 10 HDP milletvekili TBMM'de açlık grevinde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki 9 milletvekili, TBMM'de 2 günlük açlık grevi başlattı.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin olağan Meclis Grup Toplantısı sonrası, beraberinde açlık grevine gitme kararı alan 9 milletvekili ile birlikte HDP grup toplantı salonuna geçti.



Burada gazetecilere kısa açıklama yapan Buldan, sabah saat 10:00 itibarıyla 10 milletvekili olarak açlık grevini başlattıklarını ve Çarşamba günü saat 19:00'a kadar bu sembolik eylemle Leyla Güven'e destek vereceklerini söyledi.



Buldan kendisiyle birlikte açlık grevine girenlerin; TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile milletvekilleri Berdan Öztürk, Dilan Dirayet Taşdemir, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun, Serpil Kemalbay, Habip Eksik, Züleyha Gülüm ve Erdal Aydemir olduğunu açıkladı.



Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a İmralı Cezaevi'nde tecrit uygulandığını ileri süren Buldan, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de buna ilişkin açlık grevi başlattığını anımsattı. Buldan, "Leyla Güven bu tehlikeli gidişata son verilmesi için tarihi bir direniş başlattı. Bu direniş, Gandivari bir direniştir." diye konuştu.



Güven'in açlık grevinin 27. gününde olduğunu hatırlatan Buldan, "Bugün, 10 milletvekiliyle iki günlük açlık grevine başlıyoruz." açıklamasında bulundu.



Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin derhal devreye girmesini isteyen Buldan, "AİHM kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde Avrupa Birliği, Türkiye ile tüm ilişkileri dondurmalıdır. Aksi takdirde bu hukuksuzluğa alet olacaktır." ifadesini kullandı.







Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 10:01