Eski futbolcuya FETÖ'den hapis cezası

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında 'Terör örgütü üyeliği' suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık İsmail Demiriz avukatıyla hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın savcılığın verdiği mütalaaya karşı son savunmasını sordu. Demiriz, “Suçsuzum demek bana ağır geliyor. Ama yine de söylüyorum. Ben suçsuzum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık İsmail Demiriz’i, “Örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın yurtdışına çıkış yasağının devamına da hükmetti.