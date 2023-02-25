Faik Öztrak: "KKTC’den gelip hayatını kaybeden evlatlarımızın da hukuklarını savunacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, KKTC’den Adıyaman İsias Otel’e giden voleybol kafilesinin yaşanan depremde hayatını kaybetmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Öztrak, “İşte yaşananlar ortada, Adıyaman’daki otel önce apartman olarak yapılmış. Kabası bitmiş, inşaat durmuş. Kar, yağmur, güneş altında yarı yapılı bir halde 10 yıl beklemiş” ifadelerini kullandı.

Bu kaba inşaatı alan ailenin ise çürümüş binayı süsleyerek ‘otel’ haline getirdiğini kaydeden Öztrak, “Bina yapı denetiminden geçememiş, mühürlenmiş” dedi.

Daha sonra birilerinin devreye girdiğini ve otelin hizmete açıldığını dile getiren Öztrak, “Otel hizmete açılmış… Otelin sahibi ailenin ise Adıyaman’da AK Partiye yakınlığıyla biliniyor” şeklinde konuştu.

Sahiplerden birinin, Adıyaman Belediye Meclisi’nin, önceki dönemde AK Partili üyesi olduğunu da kaydeden Öztrak, “Bir diğeri Erdoğan ailesine ait TÜGVA’da Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu Üyesi” ifadelerini kullandı.

Öztrak, bütün bunların sonucunda ise çöken binada KKTC’den voleybol turnuvası için gelen ortaokul öğrencilerinin, ailelerinin ve öğretmenlerinin toplamda 65 insanın hayattan koparıldığını söyledi.

Öztrak, “Buradan açıkça ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen evlatlarımızın haklarının hukuklarının da savunucusu olacağız” dedi.