Fatma Girik hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Girik, bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.

Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, yazın göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alınmış, beş gün hastanede kalmıştı.