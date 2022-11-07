Fener Rum Patriği Bartholomeos II. Hrisostomos’un cenaze törenine katılacak

Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu sabah kolon kanserinden ölen Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un cenazesine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Rum Radyosu ve diğer medyaya göre Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi, II. Hrisostomos’un tahtının vekili olan Baf Metropoliti Yeorgios başkanlığında toplanarak, düzenlenecek dini töreni kararlaştırdı.

Buna göre II. Hrisostomos’un naaşı perşembe gününden, defnedileceği cumartesi gününe kadar Apostolos Varnavas Katedrali’nde halkın ziyaretine açılacak. Cumartesi günü gerçekleştirilecek dini törenle Katedralin altında oluşturulan özel yere gömülecek olan Hrisostomos’a bu son yolculuğunda, Sen Sinod üyeleri ile birlikte Fener Rum Patriği Bartholomeos da eşlik edecek.

Rum radyosu, Bartholomeos’un Güney Kıbrıs’a ilk kez, II. Hisostomos’un cenaze törenine katılmak üzere gideceği bilgisini verdi.