FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'ya 21 yıl hapis cezası

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık İnandı ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, savcının önceki celse esas hakkında mütalaasını sunduğunu bildirerek, sanık ve avukatına savunma yapmaları için söz verdi.

- Avukatı huzurunda verdiği ifadeyi inkar etti

MİT Başkanlığı tarafından yakalandığı Kırgızistan'da yaklaşık 26 yıl yaşadığını, ayrıca bu ülkenin vatandaşlığını aldığını belirten İnandı, "1995'te Adapazarı'ndaki işadamlarının Kırgızistan'da okul açtıklarının bilgisini aldım. Burada görev yapmak için o tarihte eşimle başkent Bişkek'e taşındım. Yönetim kurulu başkanlığını yaptığım SEBAT eğitim kurumunun o zaman 11 okulu, 1800 öğrencisi vardı. 2000'den yakalandığım güne kadar yönetim kurulu başkanlığını yaptım." dedi.

Söz konusu eğitim kurumunun bugün itibariyle 12 bin öğrencisi, 20 bin mezunu ve 3 bin çalışanı olduğunu anlatan İnandı, okulların ihtiyaç duyduğu malzemeleri FETÖ'nün finans kuruluşlarından Kaynak Holding üzerinden karşıladıklarını söyledi.

Örgütün Orta Asya yapılanmasına yönelik itiraflarının yer aldığı avukat huzurunda alınan beyanını inkar eden İnandı, "36 yıllık hizmet harekatı (FETÖ) içindeydim. Evlerinde kaldım, Sızıntı dergisi okudum, sohbetlerine katıldım, bunlar yasak olamaz. Ankara'daki dershanelerde görev aldım, Trabzon'da müdürlük ve öğretmenlik yaptım." ifadelerini kullandı.

Örgüt sözde üst düzey yöneticisi olduğuna dair tanık beyanlarına da değinen inandı, yasa dışı bir eylemde bulunmadığını, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

İstihbarat teşkilatı tarafından yakalanmasının hukuksuz olduğunu iddia eden İnandı, "Dünya barışına katkı sağladığım için buradayım, bundan gurur duyuyorum. Hayatım boyunca suç olabilecek hiçbir faaliyette bulunmadım. Mahkeme heyetinin, adalete olan inancımı kırmayacağına inanıyorum. Ne yaptıysam insanlık için yaptım, pişman değilim." diye konuştu.

Son sözü sorulan İnandı, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Sanık avukatının da beyanını alan mahkeme heyeti ardından ara kararını açıkladı. Buna göre sanık Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında takdiri indirim yapılmayan İnandı'nın tutukluluğunun devamına hükmedildi.

- İddianame

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 5 Temmuz 2022'de adli makamlara teslim edildi.

İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında bilgi verdi.

İnandı, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da deşifre etti.