Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli toz madde içeren mektuplar gönderildi

Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli toz madde içeren mektuplar gönderildi
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RIA haber ajansı, Finlandiya'nın Moskova'daki büyükelçiliğinin, biri şüpheli beyaz toz madde içeren üç mektup aldıktan sonra Rus Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiğini duyurdu.Moskova ve Helsinki arasındaki ilişkiler, Finlandiya'nın 4 Nisan'da NATO'ya resmen katılarak ABD liderliğindeki askeri ittifakın 31. üyesi olmasından bu yana belirgin bir şekilde kötüleşti.

Rusya ile uzun bir kara sınırını paylaşan Finlandiya'nın Moskova'daki büyükelçiliğinin, biri toz madde içeren üç mektup aldığını açıkladı.

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Zarflarda elçilik çalışanlarının isimleri yer alıyordu. Polis olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Bilinmeyen beyaz toz madde ise incelemeye gönderildi.Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanlığı,  Finlandiya'nın Moskova büyükelçiliğinin, maskeli kişilerce büyükelçilik bahçesine balyoz fırlatmasının ardından  Rusya'dan diplomatik misyonun güvenliğini garanti etmesini istemişti. 


Bakanlık, Rusya'dan "diplomatik ilişkilere dair Cenevre sözleşmesine uygun olarak personelin ve binanın güvenliğini garanti etmesini istediğini" açıklamıştı.

FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ

Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 4 Nisan'da,  1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak ittifaka katıldı.

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