Fuat Oktay: "Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki haklarını sonuna kadar savunacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti.

"Sürekli etrafı sarılmaya çalışılan bir bölge var. Bunun en somut göstergesini şu an Doğu Akdeniz'de de görüyoruz. Adım adım etrafı sarılan bir bölgeden bahsediyoruz." diyen Oktay, şunları kaydetti:

"'Doğal gazı, petrolü, doğal kaynakları olmayan bir ülkeyiz, tırnaklarımızla kazıyarak geldik bugünlere' diye övünürdük. Bölgemizde doğal kaynaklar keşfedildi. O da sıkıntılı bir bölgede keşfedildi. Doğal kaynakların olduğu bölgede sıkıntı bitmiyor. Cumhurbaşkanımızın 'dünya 5’ten büyüktür' dediği konu işte burada. Bu beşin içindeki bazıları ısrarla 'Varsa benimdir, benden geri kalan olursa sizindir, onu da siz paylaşabilirsiniz' diyor. Şimdi bunun mücadelesi başladı. Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki haklarını sonuna kadar savunacağız. Buradan da güçlenerek çıkacağız. Asla bunu kabul edemeyiz. Biz bugüne kadar geldiysek bu kendiliğinden olmadı. Savunma sanayisindeki gelişmeler, ilerlemeler yaşanmamış olsaydı bize nefes aldırmazlardı."