Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda’da

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (sağda) ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (solda), Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’e kentine geldi. ( Cem Özdel - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’e kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel CAN uçağı yerel saat ile 18 sularında Christchurch Havalimanı'na indi.

Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu’nun yarın saldırının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor.

Başbakan Jacinda Ardern, ‘‘Türkiye’den konuklarımız var’’

Terör saldırısı ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye’den heyet gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ardern, ‘‘Türkiye’den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

"Camilere saldırı açıkça bir terör eylemi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü.

Oktay'ın konakladığı otelde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Görüşmede, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin Türk milletinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın derin üzüntüleri iletildi.

Yaralı Türk vatandaşlarının son durumu ve soruşturma hakkında detaylı bilgi alınan görüşmede, saldırının bireysel olaydan ziyade organize bir eylem olabileceğinden hareketle Türkiye'nin tecrübesiyle Yeni Zelanda'ya her türlü desteğe hazır olduğu mesajı verildi.

Aşırı sağcı eğilimlerin arttığının ve ırkçılığın yanı sıra İslam düşmanlığının körüklenmesinin üzüntü verici olduğu vurgulanan görüşmede, bu uç yaklaşımların terör eğilimli kişileri teşvik ettiğinin açık olduğu belirtildi.

Görüşmede, saldırının açıkça bir terör eylemi olduğu, bugün Müslümanlara saldıran teröristlerin yarın başka din mensuplarına yönelebileceği, terör saldırılarına karşı ortak karşı duruş gösterilmesi gerektiği önemle vurgulandı.