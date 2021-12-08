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Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemi kabul edildi
Türkiye
08 Aralık 2021 Çarşamba 11:48
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'nin Gaziantep ilinde bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.
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