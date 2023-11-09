Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye'nin Hatay ilinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hatay Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde herhangi olumsuz durumun meydana gelmediği belirtilerek, "İlimizde saat 05.32'de yaşanan Kırıkhan merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Gelişmeler ekiplerce hassasiyetle takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.