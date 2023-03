Hatay'da çadır bölgelerine tankerlerle su dağıtıldı

Deprem sonrası çadır veya konteynerlerde yaşayanların sorunlarından biri de temiz suya erişim oldu. Duş, bulaşık gibi ihtiyaçlar için kullanılan su, çevre ilçelerden tankerlerle taşınırken, içme suyu ise AFAD tarafından pet şişelerde dağıtılıyor.

Hatay'da deprem nedeniyle kentin su dağıtım şebekeleri de hasar gördü.

Hem kullanma hem içme suyu açısından kentin birçok noktasına su verilemedi.

Su sorunu, çevre ilçe veya illerden tankerlerle taşınan sularla çözülmeye çalışıldı.

Bazı depremzedeler ise kentteki küçük dere veya su kuyusu gibi tehlikeli olduğu düşünülen su kaynaklarından ihtiyacını gidermek istedi.

Temiz su sıkıntısı yaşanıyor

Dernek tarafından sağlanan çadırda kalan Fevzi Kurtoğlu ve Nadir Kurtoğlu, birçok sorunla birlikte en büyük sorunlardan birinin temiz su olduğunu söyledi.

Kurtoğlu, duş yapamadıklarını, akraba veya tanıdıklarının yıkılmayan evlerine tehlikeli olmasına rağmen haftada 1 gitmeye çalıştıklarını anlattı. Depremzedeler, şebeke suyunda sıkıntı yaşandığı zaman gönüllülerin de içme suyu getirdiğini ancak istedikleri her an ulaşamadıklarını söyledi.

İhtiyaçlar su kuyusundan sağlanıyor

Bazı depremzedeler ise bulaşık ve benzeri işler için kullanma suyunu yakındaki su kuyusundan aldıklarını dile getirdi.

Çadır veya konteyner kent dışındaki alanda kurdukları çadırlarda yaşayan Suriyeli depremzede aile ise su ihtiyaçlarını yakındaki küçük dereden sağlamaya çalışıyor.

Suriyeli aile, hem içme suyu hem de kullanma suyu açısından sorun yaşadıklarını anlattı.

Çadır kentlere tankerle su

Öte yandan birçok noktaya kurulan veya kurulumu devam eden çadır veya konteynerlerde alan altyapısı, su ve elektrik şebekelerine bağlanıyor.

Çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan su depolarına, tankerle su getiriliyor ve banyo, tuvalet, çamaşır gibi ihtiyaçlarda kullanılıyor.

İçme suyu da AFAD tarafından pet şişelerle paketli olarak gönderiliyor.

"Şebekeye su verildiğinde taşımayı durduracağız"

Çadır kenti yaparken şehrin su şebekesine bağladıklarını ve altyapının hazır olduğunu dile getiren Özmen şöyle konuştu:

Şu an vanamız kapalı. Şehirde bazı noktalardaki patlaklar, genel şebeke suyunda sıkıntı olduğu için verilmiyor. Sorun giderildiğinde hemen verilebilecek. Şu an şebekeye su verilemiyor, sıkıntılar nedeniyle işlerimiz taşıma suyla yürüyor ama altyapımız hazır, şebekeye su verildiğinde taşımayı durduracağız. İçme suyunu pet şişelerle hazır sular, her sabah tüm çadırlara eşit şekilde dağıtım yapıyoruz. İhtiyaç olması durumunda kalabalık olan çadırlarda, zaten her çadırın bir kimlik numarası da var, ona göre ekstra su takviyesi yapıyoruz.