Hatay'da depremzedeler için yapılan kalıcı konutların 4 blokunun kaba inşaatı bitti

"Asrın felaketi" depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, afetzedeler için Altınözü'nde yapımına başlanan kalıcı konutların inşası sürüyor.

İlçede, depremlerden sonra temeli atılan 364 konut yer alacak 20 bloktan 4'ünün kaba inşaatı tamamlandı.

Temelleri atılan diğer blokların da bazılarının kaba inşaatında sona gelindi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AA muhabirine, deprem felaketinden sonra devlet ve millet olarak el ele yaraların sarılmaya çalışıldığını söyledi.

İlçelerinde köy tipi afet evleri ve diğer kalıcı konularla yaklaşık 3 bin konut yapımının planlandığını belirten Sarı, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ın üzerinden 100 günden fazla süre geçti. Depremden hemen sonra başlayan kalıcı konut çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Kalıcı konut projemiz Hatay'ın, hatta 11 ilin içinde en hızlı giden projelerimizden bir tanesi. İlk etapta yapımı devam eden 20 blokta, 364 konuttan 188'i 2+1, 176'sı ise 3+1 olacak. Şu an 4 blokun kaba inşaatı bitti. İnce işleri devam ediyor. Bunların ortalama teslim edilme süreleri 10 ay. Bu yıl sonu veya 2024 yılı başında evler teslim edilmiş olacak."

Sarı, ev sayısının 364'te kalmayacağını belirterek, aynı alanda yaklaşık 1500 konutun daha yapılacağını dile getirdi.