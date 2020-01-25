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Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
Türkiye
25 Ocak 2020 Cumartesi 07:18
Burhan Canbaz
Türkiye'de AFAD'dan Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015" açıklaması yapıldı.
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