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Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
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Türkiye'de AFAD'dan Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015" açıklaması yapıldı.

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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 25 Ocak 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 25 Ocak 2020
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