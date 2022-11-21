Hıncal Uluç yaşama veda etti

Türkiye'li ünlü gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Uluç'un vefat haberini Yazar Faik Çetiner, "Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu.

Şimdiye kadar 10’a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

"Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, “Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022, 02:24