Hollywood'lu Türk aktör Cannes Film Festivalinde

nlü oyuncu Zafer Alpat, Hollywood’lu oyuncu Pierce Brosnan ile çekeceği yeni filmi için yapımcı ve yönetmenler ile görüştü. Yeni projesinin çok büyük ilgi gördüğünü söyleyen Alpat, çekimlerin biran önce başlamasının heyecanı içinde olduğunu söyledi.

Hollywood'lu ünlü aktör Zafer Alpat Cannes Film Festivaline katıldı. Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Zafer Alpat yaz aylarında ünlü Hollywood'lu oyuncu 007 James Bond filmiyle tanınan Pierce Brosnan ile çekeceği yeni filmi için yapımcı ve yönetmenler ile fikir alış verisinde bulundu.

Yeni projesinin çok büyük ilgi gördüğünü söyleyen Alpat, projesinin beğenilmesinden dolayı memnuniyetini belirterek, çekimlerin biran önce başlamasının heyecanı içinde olduğunu söyledi.