Hulusi Akar, İdlib’de sağlanan ateşkes sonrası sınırı gezdi

Türkiye ve Rusya arasında dün varılan mutabakat sonrasında bölgede ateşkes gece yarısından itibaren resmen devreye girdi.

Günlerce süren ağır bombardıman sonrasında harabeye dönen İdlib’de şimdi sessizlik hakim.

Ateşkesin ardından Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Akar, İdlib’de dünyanın sessiz kaldığı insanlık dramını sona erdirmek için Türkiye’nin yoğun çaba harcadığınıifade etti.

Hafta başında bir Rus askeri heyetinin Ankara’ya geleceğini de açıklayan Akar, Türkiye ile Rusya arasındaki yapıcı iş birliğinin devam ettiğini dile getirdi.

Ateşkesin ardından Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib’de dünyanın sessiz kaldığı insanlık dramını sona erdirmek için Türkiye’nin yoğun çaba harcadığını belirtti.

BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan “meşru müdafaa hakkı” ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, halkın ve hudutların güvenliğini sağlamak için İdlib’deki faaliyetleri yerine getirdiklerini ifade eden Akar, “Karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı garantör ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Akar, 27 Şubat’taki hain saldırı sonrasında başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birçok hedefin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, “Akan kanın durdurulmasını, bölgeye barış, huzur ve istikrarın bir an önce getirilmesini amaçlıyoruz. Bu konuda da son derece kararlıyız” dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki yapıcı iş birliğinin devam ettiğini dilegetiren Akar, 5 Mart’ta Moskova’da imzalanan mutabakatla ateşkesin sağlanmasıyla, barışa giden yolda İdlib’de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Akar, bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayret göstermeye devam edeceklerini de vurguladı.

“Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal söz konusu olmadı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğimizi de herkesin bilmesini isteriz.”