İlber Ortaylı, Doğu Akdeniz'i yazdı: "Etkinlik şart"

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Türkiye'li ünlü tarihçi Prof.Dr.İlber Ortaylı "Etkinlik şart" başlıklı bugünki yazısında Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yorumladı.

Ortaylı şunları kaydetti:

"Doğalgaz enerji kaynağı hakikaten önemlidir. Güney Kıbrıs’taki cumhuriyet, üyesi bulunduğu Avrupa Birliği’ni ve Ortadoğu’da Arap dünyasının alışılmış atmosferi dışında olan ve oraya doğru kayanları arasına alma becerisini göstermiştir. Bazı işlerde etkin olmamızın kaçınılmaz olduğu açıktır. Bugüne kadarki Kıbrıs politikamızda bazı çevrelerin duyarsız davranışlarının ne kadar yersiz olduğu anlaşılmıştır."

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