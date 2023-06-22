İmamoğlu: Değişmeyen bir muhalefet iktidarı da değiştiremez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefetin seçimden önce güven ortamı oluşturacak adımlar atamadığını söyleyerek "Değişmek zorundayız. Değişemeyen ve dönüşemeyen bir muhalefet iktidarı da değiştiremez." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi boyunca gerçekleşen çalışmaları "İstanbul'a Hizmette 4 Yıl Sunumu" programında anlattı.

Programda İmamoğlu değişim vurgusu yaparken 4 yıl önce göreve başlarken mutlak değişim vaadettiğini hatırlattı ve "İstanbula yeni taze güçlü bir başlangıç yapacağız demiştim bunu başardık." dedi.

Muhalefet bileşenleri olarak hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiklerini dile getiren İmamoğlu, "Vatandaşın değişim talebine çare olamadık. İktidarı değiştirecek bir güven ortamı oluşturamadık. Bu tablo sadece bir seçim yenilgisi tablosu değil." diye konuştu.

"DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

"Toplumun bizden esaslı bir çaba değişim ve güçlü bir yolculuğu beklediğini biliyoruz. Bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız." ifadelerini kullanan İBB Başkanı, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak ve üstün bir çabayı ortaya koymak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri koruyamayız. Partimizi muhalefeti hep birlikte güçlendirmek ve inşa etmek ve kazanacak bir modeli hayata geçirmek zorundayız."

"TOPLUM YENİLENME BEKLEMEKTEDİR"

Değişim talebini yineleyen İmamoğlu, değişime direnildiğinde toplum ile mesafenin açıldığına değindi.

İmamoğlu, "Muhalefette yaşanacak yenilenme yeni bir ittifak mimarisinin kurulmasının da anahtarıdır. Toplum muhalefetin genelinden bir yenilenme ve dönüşüm beklemektedir. Yeni ittifakların toplumda güven tazelemesi ve iktidar umudunu diri ve enerjik tutması bir zarurettir." dedi.

"Değişemeyen ve dönüşemeyen bir muhalefetin iktidarı da değiştiremeceğini" dile getiren İmamoğlu, "Ülkeye demokrasiyi getirebilmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.