İmamoğlu: "İstanbul’da adalet, eşitlik olacak"

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Türkiye'de CHP adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarını takip etmek için İstanbul’daki Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Merkezde danışmanları ile kapalı bir odada sonuçları takip eden Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 731 bin oyla önde tamamladı.

İmamoğlu, kameraların önüne geçti.

İşte İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

Bugünkü 23 Haziran’da yaptığımız İBB seçimi ve tabi ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden biriside Türkiye’nin demokrasiye katkısıydı. Seçim hayırlı olsun.

İstanbul’un galibi halkımız iyi ki varlar. Net sonuçlar sandık tutanaklarıyla olur. Tüm görevli arkadaşlarımız sandık başından ayrılmasın. Biz demokrasinin tıkır tıkır ilerlemesinden yanayız. Maalesef 31 martta bu işlemedi. saatleri durdurarak zamanın akışını engelleyemezsiniz.

Saatleri durdurarak, zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş yapılan büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul’da bir sayfa kapandı yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. Herkesin yeni bir ortak sayfa açması anlamına geliyor. İstanbul’da artık adalet, eşitlik, hoşgörü olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek.

Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı tazelemiştir. yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir sükunet içerisinde geçiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye’nin demokrasi itibarını dünyanın gözü önünde korudunuz. Demokrasi geleneğine sahip çıktınız.

Ben bütün aileme CHP teşkilatına buraya gelerek bize destek olan belediye başkanlarına, İYİ Parti örgütlerine, sayısı 100 bini aşan İstanbul gönüllülerine HDP seçmenlerine, MHP ve AK Parti ile bütün siyasi parti seçmenlerine, bu güzel şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımıza kısaca tüm vatandaşlara en yakın yol arkadaşım olan çocuklara, gençlere, annelerimize, yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçimi bütün Türkiye kazanmıştır. Göreceksiniz bunu kısa sürede herkes görecek. Kimseyi dışlamadan çalışacağım. Bugün sandıktan bana seferberlik çıkmıştır.

Bugün oluşturduğumuz İstanbul ittifakı, sevgi ve saygı ortaklığında buluştuk.

Ben bu kenti tek başıma yönetmeyeceğim, her kesimin sesine kulak vereceğim. Partiler kutsal yapı değildir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da hizmette araçtır. Partiler gibi liderler de kutsal değildir. Onları kutsallaştırmak asla doğru değildir. En büyük millettir, çünkü egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Buradan Erdoğan’a sesleniyorum; sizinle uyumlu bir şekilde çalışmaya hazırım. İstanbul’un acil sorunlarını devlet kurumlarıyla işbirliğinde görüşmek isterim. Sizi en kısa sürede ziyaret etme talebimi size iletiyorum.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 21:23