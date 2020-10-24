İmamoğlu koronavirüse yakalandı

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

"Sağlık durumum şu an iyi"

Covid-1) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da yaptığı videolu paylaşımda, sıklıkla test yaptıran biri olduğunu, en son çarşamba günü yaptırdığı testin de negatif çıktığını belirtti.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında ateşinin yükselmesi sonucu hastaneye gittiğini anlatan İmamoğlu, "38 derece ateşle hastaneye girince dün akşamı hastanede geçirdim ve test oldum. Bugün itibarıyla pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda da negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum." ifadesini kullandı.